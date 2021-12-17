На Московском шоссе грузовик MAN протаранил легковушку

Утром 16 декабря на Московском шоссе произошло жесткое ДТП с участием грузовика, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 44-летний рязанец за рулем грузового автомобиля MAN с полуприцепом Kassbohrer при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в двигающийся в попутном направлении KIA Rio.

В результате дорожного происшествия 38-летней девушке – водителю легковой иномарки, понадобилась медицинская помощь.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы.

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