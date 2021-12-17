На Московском шоссе грузовик MAN протаранил легковушку
Утром 16 декабря на Московском шоссе произошло жесткое ДТП с участием грузовика, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 44-летний рязанец за рулем грузового автомобиля MAN с полуприцепом Kassbohrer при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в двигающийся в попутном направлении KIA Rio.
В результате дорожного происшествия 38-летней девушке – водителю легковой иномарки, понадобилась медицинская помощь.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!