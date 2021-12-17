Театр кукол приглашает на представление «Тайная жизнь новогодних игрушек»

Рязанский театр кукол с 18 декабря 2021 года по 9 января 2022 года проводит праздничное представление «Тайная жизнь новогодних игрушек». В эти дни на улице Есенина, 27 гостям обещают встречу с чудом.

«Во время зимних каникул в нашем театре будут жить Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка, их волшебные помощники и герои любимых историй. А в нашем фойе засияет разноцветными огнями красавица-елка», - рассказали в театре кукол.

Праздничное настроение помогут создать огни гирлянд, блестки карнавальных костюмов и тематическая фотозона. Новый год с Рязанским театром кукол - это путешествие в сказку для всей семьи.

О самом представлении в анонсе говорится, что это «невероятная, но абсолютно правдивая история о тайной жизни новогодних игрушек. Их прошлом и настоящем, а, возможно, и будущем».

Над спектаклем работают:

Режиссер-постановщик - Василий Уточкин

Художник - Анна Репина

Музыкальное оформление - Алексей Астахов

Художник мультимедиа - Максим Акулин

Художник по свету - Андрей Ручкин

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