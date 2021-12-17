На пяти улицах Рязани отключили холодную воду

17 декабря на пяти улицах Рязани не будет холодной воды. Информацию об отключении сообщил городской «Водоканал». Причины прекращения водоснабжения коммунальщики не раскрывают. Предполагаем, что всему виной – снова ремонтные работы на водопроводе.

Так, до 15:30 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Павлова, дом 11 корпус 2, 11 корпус 3;

- Первомайский проспект, дом 34, дом 40 корпус 1;

- улица Бирюзова, дом 20а (детский сад №28).

До 16:30 воды не будет в поселке Строитель по двум адресам:

- улица Качевская, дом 34 корпус 2;

- улица Поселковая, дом 5 корпус 1.

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