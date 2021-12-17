Губернатор Николай Любимов подведет итоги 2021 года на пресс-конференции

Губернатор Николай Любимов 20 декабря подведет итоги 2021 года на пресс-конференции

Губернатор Рязанской области Николай Любимов ответит на вопросы региональных журналистов во время пресс-конференции. Пройдет мероприятие 20 декабря в правительстве Рязанской области. Тема пресс-конференции: «Итоги работы в 2021 году».

«Формат мероприятия определен с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса. По вопросам аккредитации обращаться по телефону: (4912) 29-05-40», - говорится в сообщении областного правительства.

Ранее маршрутчики Рязани попросили губернатора Николая Любимова поднять плату за проезд до 28 рублей. Коммерческие перевозчики сетуют, что стоимость проезда не поднимается уже более четырех лет. Официальная позиция главы региона пока не озвучена (читать подробнее).

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