Рязанские активисты просят обнародовать проект реконструкции кинотеатра «Октябрь»

Рязанские общественники просят городские власти обнародовать проект реконструкции бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщается в группе «Городские проекты».

Активистов беспокоит расплывчатая формулировка «модернизация фасада здания». Они отметили, что в последние десятилетия при реконструкции советских зданий пропадают узнаваемые детали, а вместо них появляется нелепый декор «под классику», а то и вовсе весь фасад закрывается керамогранитом.

В связи с этим, общественники обратились в администрацию Рязани с просьбой разъяснить, что скрывается под так называемой «модернизацией фасада здания», опубликовать проект и вынести его на обсуждение экспертов.

«Кинотеатр «Октябрь» сохранил свой цельный и выразительный облик, и не хотелось бы потерять его при бездумной реконструкции» - говорится в обращении.

Ранее власти заявили о ремонте фасада здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Уже имеется проектно-сметная документация и решается вопрос об объемах и источниках финансирования.

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