На четырех улицах Рязани 17 декабря отключат электричество

В пятницу, 17 декабря, в Рязани на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения электроснабжения – работы на воздушной линии. Какие конкретно, чиновники не сообщают.

В пятницу с 10:00 до 15:00 электричества не будет в поселке Соколовка по следующим адресам:

- улица Озерная, дома с 1 по 5;

- улица Заречная, дома с 1 по 19;

- улица Старое Село, дома с 15 по 39, дом 43, дома с 46 по 54, дом 59а, дом 74;

- улица Полевая, дома с 1 по 30.

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