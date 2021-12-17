На четырех улицах Рязани 17 декабря отключат электричество

В пятницу, 17 декабря, в Рязани на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения электроснабжения – работы на воздушной линии. Какие конкретно, чиновники не сообщают.
В пятницу с 10:00 до 15:00 электричества не будет в поселке Соколовка по следующим адресам:
- улица Озерная, дома с 1 по 5;
- улица Заречная, дома с 1 по 19;
- улица Старое Село, дома с 15 по 39, дом 43, дома с 46 по 54, дом 59а, дом 74;
- улица Полевая, дома с 1 по 30.
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