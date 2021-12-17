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Происшествия17 декабря 2021 6:32

Снежная шапка рухнула на авто с надземного перехода на въезде в Рязань

Опубликовано видео с моментом происшествия
Источник:kp.ru
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Снежная масса, рухнувшая с надземного перехода, приземлилась прямо на лобовое стекло.

Снежная масса, рухнувшая с надземного перехода, приземлилась прямо на лобовое стекло.

Ранним утром 17 декабря на въезде в Рязань со стороны Михайлова на автомобиль рухнул скопившийся на надземном переходе снег. Видео с моментом происшествия опубликовал в группе «Подслушано у водителей в Рязани» пользователь Максим Семенов.

«Сегодня в 6:05 произошла такая неудача. Сошел снег с надземного пешеходного перехода. Въезд со стороны Михайлова в Рязань», - рассказал автор публикации.

Автовладельцу посоветовали после оформления ДТП заказать экспертизу для оценки ущерба, чтобы в последующем в досудебном порядке или через суд получить возмещение.

Похожий случай произошел в феврале 2021 года на Московском шоссе в Рязани. Тогда глыба льда с надземного перехода у автовокзала «Центральный» угодила прямо в люк проезжавшей мимо машины.