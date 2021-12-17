Мама пропавшей Елены Логуновой написала письмо, полное жгучей и нестерпимой боли

Мама пропавшей Елены Логуновой написала письмо, полное жгучей и нестерпимой болью.

Мама пропавшей рязанки Елены Логуновой – Наталия Кошелева, написала сообщение о своих чувствах и переживаниях, которые испытывает каждый день после исчезновения дочери.

«Уже декабрь. Я помню каждый день, который прошел после 25 июля, каждый день, после которого пропала моя дочь... пропала, вышла и растворилась. Теперь каждый день, прожитый моей семьей, стал бесконечным», - пишет женщина.

По словам мамы, раньше она не замечала, как пролетают дни - время не имело для нее счета, но теперь все изменилось. Пятый месяц семья Лена живее в пространстве, в котором время остановилось.

«За эти почти пять месяцев я забыла всю свою (до 25 июля), прошлую жизнь. Я жду, когда закончится день и наступит следующий в надежде на перемены. Я никогда не задумывалась о том, какую боль испытывают родители, чьи дети пропадают...

Сегодня я могу смело заявить о том, какая это жгучая и нестерпимая боль. Это бесконечные мысли о Лене - где, кто забрал мою дочь? - не заканчиваются.

При любых сказанных мне фактах, сердце рвется на части, и не могу себе позволить думать, что Лены нет», - продолжает верить мама, что ее дочь жива.

В конце письма Наталия Кошелева сказала спасибо всем, кто днем и ночью помогают ей искать ниточки, которые могут привести к Леночке.

«Огромное вам спасибо! Вы приняли на себя часть моего горя!»

Ранее адвокат семьи Елены Логуновой сделал прогноз, найдут ли девушку до Нового года.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!