В 2022 году 45 млн выделят на технику для рязанских лесов

44,7 млн рублей потратит Рязанская область в 2022 году на специализированную технику для лесного хозяйства. В частности для лесопожарной службы, сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2021 году региональное госучреждение «Пожлес» и лесничества получили по нацпроекту «Экология» 10 лесопожарных машин, четыре лесохозяйственные машины и оборудование к ним на сумму свыше 50 млн рублей. Более 13 млн рублей дополнительных субвенций пошли на покупку трех грузовиков с краном-манипулятором для «Пожлеса».