Тепло до +2 и небольшие осадки прогнозируют в Рязанской области на конец недели

Опубликован прогноз рязанского филиала Росгидромета на 17 декабря, а также предварительный прогноз на 18 и 19 декабря. Согласно ему, в конце недели сохранится облачная погода с температурой значительно выше нормы.

В пятницу -3...+2 градуса по области и -1...+1 в Рязани. Выпадут небольшие осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В субботу -6...-1 в темное время суток, -5...0 днем. Местами пройдет небольшой снег.

Осадки ожидаются и в воскресенье. Ночью температура может опуститься до -8, а днем предположительно будет в пределах -3...+2 градусов.

По данным центра «Фобос», за возникшей под влиянием циклона из Европы оттепелью последует ультраполярное вторжение. Воздух из акватории Карского моря принесет резкое похолодание. Так, в столичном регионе уже в ночь на вторник предрекают морозы ниже отметки -20 градусов.