Рязань встала в 10-бальных пробках

Сервис "Яндекс-пробки". Вечер 16 декабря.

Вечером в четверг, 16 декабря, движение в Рязани оказалось сильно затруднено из-за множества автомобильных заторов. Снегопад и час-пик заставили областной город остановиться.

Согласно сервису «Яндекс-пробки» бардовые стрелки (это значит, скорость движения минимальна) отмечены на Первомайском проспекте (в сторону центра), на улице Дзержинского (в сторону Горрощи), улице Типанова (в сторону Первомайского проспекта), улице Сенной (в сторону пл. Ленина). На Московском стоит проезд Шабулина и путепровод. Серьезные затруднения на небольших улицах в центре Рязани. Также традиционно плохо движется транспорт по проезду Яблочкова по направлению к улице Зубковой.

По возможности откажитесь от поездок на личном автотранспорте. И учитывайте данную информацию при планировании маршрутов.