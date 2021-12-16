Бюджет Рязани на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов принят

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Решение об утверждении бюджета города на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов принято на заседании Рязанской городской Думы. Проект бюджета был внесен в Думу 15 ноября, рассмотрен на заседаниях всех комитетов. 29 ноября состоялись публичные слушания.

Основные параметры главного финансового документа города представила начальник финансово-казначейского управления администрации города Светлана Финогенова. Доходы бюджета в 2022 году составят 13 млрд. 68 млн. рублей, расходы – 13 млрд. 505 млн. рублей. При этом налоговые доходы планируются в размере 4 млрд. 944 млн. рублей, неналоговые – 688,5 млн., безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов - 7 млрд. 436 млн. рублей.

Расходная часть бюджета по-прежнему остается социально направленной. 8 млрд. 552 млн. рублей будет выделено на образование, 1 млрд. 101 млн. рублей – на жилищно-коммунальное хозяйство, 729 млн. рублей – на социальную политику, 432 млн. – на сферу культуры, 275 млн. – на физическую культуру и спорт.

Среди крупных инвестиционных проектов, для которых предусмотрено софинансирование из городского бюджета, - строительство детских садов в микрорайонах Семчино и Кальное, кладбища «Преображенское», продолжение строительства школы в Кальном. Средства будут выделены на проектно-изыскательские работы по строительству школы на 600 мест в районе стадиона «Спартак» (6,5 млн. рублей), детской школы искусств №7 в Дашково-Песочне (6 млн. рублей), строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Торфмаш (800 тыс. рублей). На освещение города запланировано выделить 103 млн. рублей, на детские спортивные площадки – 10 млн.

- Голосуя за проект бюджета, мы голосуем за строительство долгожданных социальных объектов – школ и детских садов, за капремонт школ, расходы на который в 2022 году значительно возрастут, за последовательное решение целого ряда проблем, - отметила заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Елена Волкова.

- Важно, что в проекте бюджета заложены средства на полноценное питание школьников – всех учеников начальных классов и льготников, - подчеркнула первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова.

- Очень хотелось бы в 2022 году сохранить заданные в 2021 темпы благоустройства города, - сказал депутат Александр Кривов.

- Недостаточное внимание уделяется наполнению бюджета за счет взыскания долгов, работа в этом направлении должна быть активизирована, - заметил депутат Дмитрий Володин.

- Радостно, что продолжится реализация программы «Формирование современной городской среды», благодаря которой в городе появляются новые скверы, парки, общественные пространства. Многие проблемы удается решить благодаря реализации программы поддержки местных инициатив. Их финансирование заложено в бюджет, - подчеркнула заместитель председателя комитета по социальным вопросам Светлана Ворнакова.

Предоставлено Рязанской городской Думой.