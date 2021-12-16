Рязанская городская станция скорой помощи получила четыре новых автомобиля

Автопарк рязанской городской станции скорой помощи пополнили четыре автомобиля, об этом сообщили в региональном минздраве. Новые «Газели», оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием, приобрели за счет денег областного бюджета.

Для сотрудников «скорой» пополнение автопарка оказалось очень кстати, поскольку коллектив по-прежнему работает в жестком режиме, и количество вызовов бригад намного превышает обычные показатели. В связи с этим растет и нагрузка на транспорт.

Как отметил главврач станции скорой помощи Игорь Задоя, постоянное обновление автопарка необходимо и для пациентов, которые ждут помощи от медиков, и для выездных бригад – чтобы качественно выполнять свою работу.