Депутаты Рязанской гордумы посмотрели фильм «Дорога домой»

Депутаты городской Думы и авторы фильма. Фото: Рязанская городская Дума.
В четверг, 16 декабря, после очередного заседания Рязанской городской Думы состоялась презентация документальной драмы «Дорога домой».
Фильм снят по мотивам книги рязанских журналистов Евгения Баранцев и Александра Анитова «Война. Письма домой», составленной из 150 писем фронтовика-рязанца Арсения Благонравова.
Лента рассказывает о трагической судьбе вчерашнего рязанского школьника, призванного в сорок первом в армию.
Это совместный проект издательства «Пресса» и рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» (режиссер Дмитрий Просуков, главный оператор – Сергей Карпов). Документальные репортажные съемки в нем мастерски сочетаются с художественно-игровой линией.
Юлия Рокотянская и другие депутаты за просмотром фильма. Фото: Рязанская городская Дума.
После просмотра народные избранники поблагодарили авторов и поделились впечатлениями.
- Фильм никого не оставил равнодушным, - отметила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, - хочу высказать слова признательности и благодарности авторам. Проделанная работа очень важна для нашего подрастающего поколения. Молодежь должна воспитываться на таких примерах.
Также депутаты высказали предложения о показе фильма в школах города и пожелали авторам не останавливаться.
- Снимайте новые ленты об участниках Великой Отечественной войны, а также о героях локальных конфликтов, - высказался Александр Сидоров.