Депутаты Рязанской гордумы посмотрели фильм «Дорога домой»

Депутаты городской Думы и авторы фильма. Фото: Рязанская городская Дума.

В четверг, 16 декабря, после очередного заседания Рязанской городской Думы состоялась презентация документальной драмы «Дорога домой».

Фильм снят по мотивам книги рязанских журналистов Евгения Баранцев и Александра Анитова «Война. Письма домой», составленной из 150 писем фронтовика-рязанца Арсения Благонравова.

Лента рассказывает о трагической судьбе вчерашнего рязанского школьника, призванного в сорок первом в армию.

Это совместный проект издательства «Пресса» и рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» (режиссер Дмитрий Просуков, главный оператор – Сергей Карпов). Документальные репортажные съемки в нем мастерски сочетаются с художественно-игровой линией.

Юлия Рокотянская и другие депутаты за просмотром фильма. Фото: Рязанская городская Дума.

После просмотра народные избранники поблагодарили авторов и поделились впечатлениями.

- Фильм никого не оставил равнодушным, - отметила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, - хочу высказать слова признательности и благодарности авторам. Проделанная работа очень важна для нашего подрастающего поколения. Молодежь должна воспитываться на таких примерах.

Также депутаты высказали предложения о показе фильма в школах города и пожелали авторам не останавливаться.

- Снимайте новые ленты об участниках Великой Отечественной войны, а также о героях локальных конфликтов, - высказался Александр Сидоров.