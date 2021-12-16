Автосалон «Ле-Ман» продал рязанцу машину с допуслугами, которые превышают размер скидки

В Рязани автосалон «Ле-Ман» привлекли к административной ответственности. Дилер включил в договор купли-продажи условия, которые ущемили права потребителя. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

По информации надзорного органа, житель Рязани заключил с ООО «Ле-Ман» договор купли-продажи иномарки, и дилер включил в договор дополнительное соглашение, которое было обязательным для заключения. Якобы только так покупатель мог получить скидку на машину.

Правда, после заключения дополнительного соглашения оказалось, что фактически стоимость допуслуг была больше размера скидки почти на 78 тысяч рублей (читать подробнее).

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