Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто16 декабря 2021 13:22

Автосалон «Ле-Ман» продал рязанцу машину с допуслугами, которые превышают размер скидки

Дилера привлекли к административной ответственности
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Рязани автосалон «Ле-Ман» привлекли к административной ответственности. Дилер включил в договор купли-продажи условия, которые ущемили права потребителя. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

По информации надзорного органа, житель Рязани заключил с ООО «Ле-Ман» договор купли-продажи иномарки, и дилер включил в договор дополнительное соглашение, которое было обязательным для заключения. Якобы только так покупатель мог получить скидку на машину.

Правда, после заключения дополнительного соглашения оказалось, что фактически стоимость допуслуг была больше размера скидки почти на 78 тысяч рублей (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!