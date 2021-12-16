В администрации Рязани назвали имена первых участников фестиваля ледовых скульптур

В мэрии Рязани раскрыли имена первых участников фестиваля ледовых скульптур – центрального события новогодних празднеств. Все трое – довольно известные рязанцы.

Так, первым участником стал Юрий Мистрюков – мастер с мировым именем, чьи скульптуры украшают лучшие международные выставки современного ледового искусства.

Вторым участником заявлена Раиса Лысенина – родоначальник рязанской ледовой скульптуры.

Также в фестивале примет участие Николай Торхов. Рязанцам он известен как автор бронзового арт-объекта «Рязанский косопуз», который установили в Новослободском сквере в 2020 году.

Помимо рязанцев, организаторы ожидают мастеров из других регионов. Всего монументальные ледовые фигуры будут создавать пять команд.

Как сообщили в администрации, ледяные глыбы для фестиваля привезут в Рязань из Пермского края уже 28 декабря. В этот же день поставят охрану.

Напомним, что фестиваль ледовых скульптур пройдет с 3 по 8 января 2022 года на Лыбедском бульваре.