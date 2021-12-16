Дмитрий Хубезов: Президент четко дал понять, что модернизация первичного звена здравоохранения – первоочередная задача

Важно не только освоить средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, своевременное строительство и ремонт поликлиник, ФАПов, но и чтобы люди на местах могли сказать, что все обещанное выполнено. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции «Единой России» от Рязанской области Дмитрий Хубезов по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел президент России.

«Модернизацию первичного звена точно нельзя откладывать. Речь идет и про инфраструктурные проекты – ремонт, строительство медицинских объектов. Оснащение наших поликлиник, ФАПов − уже более 40 тысяч единиц оборудования за последнее время поставлено. Это и транспорт, передвижные диагностические комплексы, машины скорой помощи», − сказал он.

Как отметил парламентарий, одна из главных проблем, которую необходимо решить, − кадровая.

«Особенно в сельских территориях. По ряду направлений у нас есть конкретные результаты, которые четко соотносятся с народной программой «Единой России»: обновлен парк скорой помощи, большое количество поликлиник, других медицинских организаций построены, есть улучшения с кадрами в городе. Но в сельских территориях нам еще необходимо работать», − подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Кроме того, при модернизации первичного звена нужно решать задачи по организации диспансеризации и реабилитации на амбулаторном этапе.

«В бюджете, который мы принимали несколько недель назад, эти средства и заложены. И то, за что мы голосовали, что мы дополнительно выделяли, как раз направлено на модернизацию первичного звена», − резюмировал депутат от Рязанской области.

Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства заявил, что нужно обозначить регионам тему модернизации первичного звена здравоохранения как одну из самых приоритетных. Задача должна быть решена до 2025 года. Он поручил правительству обеспечить индексацию средств, чтобы программа была реализована в срок и без привлечения впоследствии дополнительного финансирования.

Напомним, народная программа «Единой России» ставит задачу по обеспечению полной доступности первичного звена здравоохранения, а также разработке и реализации нового стандарта первичной медпомощи, в центре которого — пациент. Реализацией «медицинского блока» программы занимается комиссия партии по здравоохранению, которую по поручению президента возглавляет главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Подготовлено пресс-службой "Единой России"