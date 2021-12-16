Рязанский депутат Ачалов подал иск к главному редактору интернет-газеты

Депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов подал в суд на главного редактора интернет-газеты «ВидСбоку» Константина Смирнова. В иске указаны три публикации, которые якобы порочат честь, достоинство и деловую репутацию Ачалова.

Это статьи под заголовками «Комсомольский парк: не подряд, а погром», «Принять любой ценой» и «Вернисаж «Единой России». Ачалов утверждает, что размещенная в них информация не соответствует действительности, требует их удалить и опубликовать опровержение.

«15 декабря 2021 года по настоящему делу проведено судебное заседание, по делу объявлен перерыв для подготовки сторон к прениям», - сообщает пресс-служба Рязанского районного суда, где идет процесс.

Отметим, что в упомянутых публикациях Ачалов упоминался в связи с благоустройством Комсомольского парка его фирмой «С-Инвест», качество которого вызвало множество нареканий, и предполагаемым подкупом избирателей на выборах в облдуму. Обе эти ситуации «КП-Рязань» также подробно освещала: общественное пространство действительно оказалось далеко от идеала, а подозрительные манипуляции с визитками «сторонник Александра Ачалова» и обещаниями денежного вознаграждения в округе депутата имели место в сентябре 2020 года.