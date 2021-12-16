В рязанских больницах заметно уменьшилось число коронавирусных больных. Если на 1 декабря этого года, по данным оперативного штаба, в медучреждениях находилось 1016 пациентов с COVID-19, то на 15 декабря таких пациентов осталось – 670.

Заметно уменьшилось и количество тяжело больных за этот же период – с 177 человек до 120 человек. Четвертая волна пандемии идет на спад.

Также отметим, что на настоящее время из 670 человек состояние 73 оценивается как удовлетворительное, 477 – средней степени тяжести. Тяжелый пациентов, как мы уже говорили, 120 человек (из них 31 человек подключен к аппаратам ИВЛ).

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