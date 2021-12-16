В Рязани от коронавируса умерла 39-летняя женщина

В четверг, 16 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 21 человека. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в августе и октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет 67-летней женщине, скончавшейся в августе.

А также о 16 женщинах (39 лет, 53 года, 54 года, 61 год, 61 год, 64 года, 66 лет, 67 лет, 68 лет, 70 лет, 72 года, 80 лет, 81 год, 82 года, 82 года, 88 лет) и четырех мужчинах (45 лет, 58 лет, 60 лет, 83 года), скончавшихся в октябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2283 человека.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани от коронавируса умер парень, которому было всего 24 года

В оперативной группе рассказали о том, кого записали в жертвы пандемии 15 декабря (подробности).