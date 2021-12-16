Ехавший на красный Hyundai столкнулся ВАЗ с под Рязанью

16 декабря на трассе «Золотое кольцо» под Рязанью столкнулись два легковых автомобиля.

16 декабря на трассе «Золотое кольцо» под Рязанью столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, примерно в 14:35 дорогу не поделили ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 31-летний водитель Hyundai. На перекресток с дорогой, ведущей к селу Подвязье, он выехал на красный.

В результате медицинская помощь понадобилась 55-ленему мужчине, управлявшему «четырнадцатой».