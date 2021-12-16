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Происшествия16 декабря 2021 9:51

Ехавший на красный Hyundai столкнулся ВАЗ с под Рязанью

Пострадал водитель отечественного авто
Антон КОНОВАЛОВ
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16 декабря на трассе «Золотое кольцо» под Рязанью столкнулись два легковых автомобиля.

16 декабря на трассе «Золотое кольцо» под Рязанью столкнулись два легковых автомобиля.

16 декабря на трассе «Золотое кольцо» под Рязанью столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, примерно в 14:35 дорогу не поделили ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 31-летний водитель Hyundai. На перекресток с дорогой, ведущей к селу Подвязье, он выехал на красный.

В результате медицинская помощь понадобилась 55-ленему мужчине, управлявшему «четырнадцатой».