Часть социальных пособий рязанцам теперь будет выплачивать пенсионный фонд

С 2022 года социальные пособия отдельным категориям рязанцев будет выплачивать пенсионный фонд. Решение о передаче в ведомство отдельных функций опубликовал региональный минтруд.

Так, с 1 января 2022 года ПФР начнет выплачивать следующие виды пособий:

- пособия гражданам с детьми и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности;

- единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;

- единовременное и ежемесячное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по контракту.

Также, в ведение пенсионного фонда передали чернобыльские выплаты, пособия военнослужащим и членам семей погибших военнослужащих и компенсации страховой премии инвалидам (или семьям с детьми-инвалидами) по договору ОСАГО.

Как отмечают в ведомстве, рязанцам, которые уже получают данные выплаты, не нужно обращаться в пенсионный фонд. Все переоформят автоматически.