Ясли детсада №136 в Рязани пока останутся недостроенными

В Рязани управлению капстроительства не удалось найти подрядчика для многострадальной пристройки к детсаду №136. Контракт на сумму 22 млн рублей должен был стать уже третьим для этого объекта, но ни одной заявки на участие в электронном аукционе не поступило.

В пристройке, рассчитанной на 80 детей от 1 до 3 лет, напомним, должны разместиться четыре ясельные группы. Первый подрядчик (ООО «Импрез») исполнил контракт на 16,7 млн. рублей из 70,9 млн. Теперь вторая организация (ПК «Квант») по контракту, который заключен на 54,6 млн рублей и действует, до 31 декабря выполнила работы только на 28 млн рублей.

Сроком окончания работ в последней закупке значилось 17 января 2022 года. Ранее глава администрации Рязани Елена Сорокина заявляла, что сдать объект планируется до конца года.