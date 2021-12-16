На шести улицах Рязани отключили холодную воду

16 декабря не обошлось без отключений холодной воды в Рязани. В этот раз - на трех улицах в разных частях города. Информацию об этом сообщил городской «Водоканал». Водоснабжение коммунальщики приостановили из-за ремонтных работ на водопроводе.

Так, до 20:00 не будет холодной воды по следующим адресам:

- 1-я Красная улица, дома №№26, 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 32 (детский сад №23);

- улица Старореченская, дома №№2, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 2 корпус 3, 15 корпус 1, 15 корпус 2, 15 корпус 3, 17, 17а, 19, 19а, 32а, 32б, 54, 56;

- исправительная колония №2.

До 17:00 коммунальщики планируют завершить работы на водопроводе по следующим адресам:

- улица Советской Армии, дома №№2, 4, 6, 6 корпус 1, 8;

- улица Колхозная, дом №10;

- улица Интернациональная дом, №5;

- улица Бирюзова, дом №2 (рязанский колледж электроники).