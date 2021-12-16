Выброшенная из окна многоэтажки бутылка водки разбила в Рязани автомобиль. Фото: Лена Белова | ЖК "Юный".

В Рязани выброшенная из окна 15-этажного дома бутылка водки разбила автомобиль. Об этом сообщают жители ЖК «Юный». Все произошло во двое дома №23 корпус 1 по улице Княжье поле.

«Из окна третьего или четвертого подъезда выбросили бутылку водки - разбили лобовое стекло автомобиля, который стоит за домом. Скорее всего все произошло вчера [15 декабря] вечером, машину успело занести снегом. Если кто-то видел или знает что-то, напишите мне, пожалуйста», - написала жительница жилищного комплекса.

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