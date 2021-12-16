Власти Рязани решили не отменять маршрутки №№№33 и №73а

Власти Рязани решили вернуть в реестр два городских маршрута - №33М2 и №73аМ2. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Согласно документу, в правила пассажирских перевозок внесли изменения, по которым оба маршрута будут обслуживаться до 31 декабря 2022 года.

Так, на маршруте №33М2 пока будут курсировать 34 автобуса малого класса, на №73аМ2 – 12 автобусов среднего класса. К 31 декабря 2022 года на оба маршрута планируется выпускать по 12 автобусов среднего класса.

Ранее мэрия опубликовала постановление, согласно которому эти маршруты подлежали отмене с 12 января 2022 года.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Предвестник реформы. Зачем в Рязани отменяют популярный маршрут и задействуют Горбатый мост

Рассказываем, какие перемены ожидают общественный транспорт и как объясняют свои решения власти (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!