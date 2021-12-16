Четверо рязанцев погибли в Подмосковье с участием КАМАЗа

Удар был такой силы, что пришлось поработать спасателям. Фото: сайт РЕН-ТВ.

Четверо рязанцев погибли в Московской области на трассе Зарайск - Клин - Бельдин. Трагическое ДТП случилась 15 декабря.

На дороге столкнулись КАМАЗ и Volkswagen Polo. Шанса выжить у людей в легковом автомобиле просто не было. На месте работали сотрудники подмосковной ГИБДД и спасатели из МЧС. Первым о трагедии сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Накануне в Рязани 47-летний водитель ВАЗ десятой модели не посмотрел по сторонам и выехал с второстепенной дороги на проезжую часть, где получил удар в бок от микроавтобуса Citroen Jumper.

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