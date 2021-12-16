Чуть-чуть увеличили: в Рязанской области установили величину прожиточного минимума на 2022 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области установили величину прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения в 2022 году. Соответствующее постановление регионального правительств подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно документу, величина прожиточного минимума на 2022 год следующая:

- на душу населения – 11262 рубля (+477 рублей в сравнении с 2021 годом);

- для трудоспособного населения – 12276 рублей (+633 рубля);

- для пенсионеров – 9694 рубля (+373 рубля);

- для детей – 11335 рублей (+446 рублей).

Таким образом, в среднем прожиточный минимум в Рязанской области на 2022 год в сравнении с 2021 годом увеличился на 482,25 рубля.

Ранее жители рязанской деревушки Рябиновки попросили помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Люди надеются, что руководитель северокавказской республики поможет им газифицировать населенный пункт (читать подробнее).

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