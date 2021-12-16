Медсестра по физиотерапии в Рязани может получать до 52 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В коммерческих клиниках Рязани медсестра по физиотерапии вполне может получать до 52 тысяч рублей зарплаты. К такому выводу пришли эксперты SuperJob, изучив в декабре 2021 года предложения работодателей.

На аналогичном месте работы в Петербурге зарплата медицинской сестры составит до 80 тысяч рублей, а в Москве – до 90 тысяч рублей.

В настоящее время самые востребованные медицинские сестры по физиотерапии со стажем от двух лет и опытом работы в коммерческих клиниках.

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