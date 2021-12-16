В Рязани в 2022 году повысятся тарифы на холодную воду и водоотведение

С 1 июля 2022 года у МП «Водоканал города Рязани» повысятся тарифы для населения. Новые расценки опубликованы в постановлении Региональной энергетической комиссии.

Стоимость холодного водоснабжения увеличится с 28,21 рубля за кубический метр до 29,32, то есть на 3,9%. При этом тариф на водоотведение станет 34,13 рубля за «куб» против нынешних 32,84.

Информации об изменении нормативов ни по одному из этих пунктов в постановлении РЭК не содержится. Актуальные нормативы содержатся на сайте МП «КВЦ».