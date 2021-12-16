Начальник Рязанского гарнизонного госпиталя: Сейчас в армию приходит слабая молодежь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В армию приходит физически слабая молодежь. Об этом в интервью «РВ» сообщил начальник Рязанского гарнизонного госпиталя Абдула Курбанов.

— На мой взгляд, молодежь сейчас в армию приходит физически слабая. Это обусловлено малоподвижным образом жизни, — отмечает руководитель медучреждения. — Слишком много времени подростки проводят за компьютером. Я на службе с 2000 года и могу с уверенностью сказать, что раньше молодежь была крепче.

Ранее начальник военного госпиталя признался, что коронавирус в медучреждении пережили без потерь (вот с чем это связано).

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