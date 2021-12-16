За время пандемии в Рязанском военном госпитале от коронавируса никто не умер.

В рязанском военном госпитале никто не умер от коронавируса. Об этом в интервью «РВ» сообщил начальник Рязанского гарнизонного госпиталя Абдула Курбанов.

— Ковид мы пережили без потерь. Это связано с тем, что у нас работают врачи высокой квалификации. Они вовремя оказывают больным необходимую помощь, — отметил руководитель военного медучреждения.

В гарнизонном госпитале лечат военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров. Специалисты оказывают больным все виды медицинской помощи, а больные поступают с разными патологиями. В зону ответственности медучреждения попадает вся Рязанская область, а также часть Московского региона.

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