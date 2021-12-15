Минздрав не видит влияния выбросов предприятий на здоровье рязанцев. Онкология в Рязани увеличилась не из-за ядовитого воздуха, а из-за улучшенной диагностики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбросы промышленных предприятий в Рязани на здоровье жителей не влияют. Об этом во время доклада на межведомственной комиссии заявил представитель министерства здравоохранения Рязанской области. Цитату приводит Экологический рязанский альянс:

«Диспансеризация не выявила увеличения хронических заболеваний (бронхит, онкология, бронхиальная астма), связанного с выбросами».

По данным ведомства, увеличение по онкологии и хроническому бронхиту в Рязани связано с «улучшением уровня диагностики этих заболеваний, а по бронхиальной астме намечена тенденция к снижению числа впервые заболевших».

Кроме того, как отметили чиновники, за последние пять лет – 2016 по 2021 год - не было официальных обращений от граждан, которые бы жаловались на хронические заболевания, возникшие из-за выбросов промышленных предприятий.

«Поэтому нет оснований считать уровень загрязнения воздуха влияющим на число хронических заболеваний граждан», - подчеркнули в минздраве.

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