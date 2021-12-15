В Рязанской области осталось расселить около 40 тысяч квадратных метров жилья

Фото: РОО "Единая Россия".

В среду, 15 декабря, на заседании фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе в рамках правительственного часа был заслушан доклад министра строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов. Он рассказал о реализации программы расселения граждан из аварийного жилого фонда.

«Она разбита на пять этапов. За весь период с 2019 до 2025 года планируется расселить 190 аварийных жилых домов общей площадью 58 тысяч квадратных метров, 3 400 человек», – рассказал он.

По словам министра, уже расселено 910 человек, проживающих в 392 жилых помещениях.

Вячеслав Меньшов остановился на каждом из пяти этапов программы, заметив, что первый уже полностью выполнен. Доля заключенных муниципальных контрактов в рамках второго этапа составляет 97%. Он касается преимущественно переселения в городе Касимове.

«На 2021-2022 годы планируется расселить 180 аварийных помещений площадью 6,8 тысяч квадратных метров, в которых проживает 434 человека. Уже расселено 53 человека, проживающих в 65 аварийных помещениях общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Заключено порядка 60% муниципальных контрактов», – проинформировал Вячеслав Меньшов.

В ходе четвертого этапа запланировано к расселению 170 жилых помещений, примерно 7 тысяч квадратных метров, в которых проживает 431 человек.

«Заключено соглашение о предоставлении субсидий с Милославским, Скопинским, Рязанским районами», – добавил министр.

По окончании доклада Вячеслав Меньшов ответил на вопросы депутатов фракции «Единой России».

В частности, он заверил Петра Алабина, что работа по признанию домов аварийными ведется регулярно, заявки с муниципалитетов собираются и обрабатываются. Они будут включены в программу с 2025 года.

Михаил Агапкин поинтересовался, вошли ли в программу расселения объекты Рязани.

«Да, но доля областного центра незначительна. В программе, рассчитанной на 2019-2024 годы, – это всего 1 500 расселяемых квадратных метров. Проблема решается через приобретение жилья в новостройках», – отметил Вячеслав Меньшов. По его словам, в министерство поступила заявка на следующий этап, которая предполагает расселение 28,5 тысяч квадратных метров.

Отвечая на вопрос председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина, министр строительного комплекса сообщил, что в 2022 году будет расселено почти 300 жителей в новые благоустроенные дома. Всего же из 58 тысяч квадратных метров аварийного фонда с 2019 года уже расселено порядка 18 тысяч.

«В рамках разработанной программы в одних муниципалитетах для расселения строятся новые дома, в других, например, Скопинском районе, – приобретаются в готовом фонде», – отметил Вячеслав Меньшов.

Аркадий Фомин поинтересовался, планируется ли разработка программы реновации по аналогии с Москвой.

«У нас немало жилого фонда еще не аварийного, но уже близкого к такому состоянию», – заметил председатель Рязанской областной Думы.

По словам Вячеслава Меньшова, бюджет региона не располагает такими возможностями для создания аналогичной программы.

Аркадий Фомин предложил обсудить данный вопрос в рамках работы профильного комитета Рязанской областной Думы или заседания фракции «Единой России».

«Это вопрос даже не денег, а законодательного обеспечения, – уверен парламентарий. – Надо понять, нужны ли федеральные решения, или же будет достаточно региональных. Мы видим, что нуждается жилой фонд Рязани в обновлении».

Также в ходе заседания фракции «Единой России» депутатов проинформировали о новогодних акциях, в которых участвуют партийцы, обсудили повестку заседания Рязанской областной Думы.

Подготовлено "Единой Россией"