Рязанцев, не сделавших обязательную вакцинацию, оштрафуют на 40 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанцев, не сделавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут жестко штрафовать. Сумма штрафа составит от 15 до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Y62 со ссылкой на Роспотребнадзор.

Речь идет о тех гражданах, которые подлежат обязательной вакцинации.

Что касается должностных лиц, то на них распространяется административный штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей, на ИП - от 50 до 150 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

В октябре в Рязани и области ввели обязательную вакцинацию для целого ряда сфер. Напоминаем, кому и когда нужно сделать прививку.

Кроме того, в начале декабря рязанский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для пенсионеров (читать подробнее).

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