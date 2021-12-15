Елена Сорокина проверила уборку снега в Октябрьском районе

Елена Сорокина обратила внимание на плохую уборку снега на трех остановках. Фото: admrzn.ru

15 декабря глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила как убирают снег в Октябрьском районе. Проблемы выявились очень быстро. Так, территорию у остановки «Электросеть» почистили плохо и совершенно забыли расчистить площадку для посадки и высадки людей. Похожую картину чиновники увидели на улице Песоченской и на Касимовском шоссе у дома 54.

При осмотре сквера «Дубовая Роща», на который жаловались жители, Сорокина отметила, что городские службы отреагировали на обращения и провели уборку.

«Мы должны работать на опережение, а не дожидаться, когда горожане начнут нам писать. Все территории нужно убирать регулярно», - сказала глава администрации.

После Сорокина заглянула во дворы, за которые несут ответственность управляющие компании. У дома 3 по улице Тимакова ничего не убрано. На Зубковой, 21/1 снег почистили с запозданием, и образовалась наледь, по которой ежедневно ходит много людей - рядом располагаются три школы. Граданачальница поручила контролировать уборку участка.

По итогам осмотра глава администрации заключила, что основная проблема остается в уборке дворов и что не все управляющие компании хорошо выполняют свою работу.

«Наше управление ЖКХ и префекты начали точечно работать с ответственными организациями по каждому двору», заявила Сорокина.

Напомним, что 14 декабря уборку Рязани от снега раскритиковал губернатор Наколай Любимов, поручив Государственной жилищной инспекции проконтролировать работу управляющих компаний и ТСЖ.