В Рязани 16 декабря обещают мокрый снег

В четверг, 16 декабря, по данным рязанского гидрометцентра, ожидается облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега. Прогнозируется юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров. Температура ночью по области составит -6…-1°С (в Рязани -4…-2°С), днем -3…2°С (в Рязани -1…1°С).

17-18 декабря в регионе сохранится примерно такая же облачная погода с осадками и ветром. Дневные и ночные температурные графики будут держаться в этом же диапазоне. На дорогах гололедица.

На малых реках Рязанской области установился ледостав, иногда ледостав с полыньями. На некоторым участках Ока также полностью покрылась льдом.