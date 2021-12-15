На трех улицах Рязани 16 декабря отключат электричество

В четверг, 16 декабря, на нескольких улицах Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии. Профилактические или ремонтные – не уточняется.

16 декабря с 10:00 до 15:00 электричества не будет в поселке Соколовка по следующим адресам:

- улица Гагарина, дома с 25 по 37;

- улица Дачная, дома с 1 по 27, д. 37;

- улица Железнодорожная, д. 55а, д. 55б.

Работать на воздушной линии будут специалисты МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети».

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