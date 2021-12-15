Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика15 декабря 2021 13:07

Рязанская область получит свыше 1 млрд рублей из федерального бюджета на дороги

Деньги пойдут на ремонт региональных и муниципальных дорог
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В 2022-2023 годах Рязанская область дополнительно получит свыше 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Деньги пойдут на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог.

Финансовую поддержку в виде межбюджетных трансфертов регион будет получать в течение двух лет. Каждый год планируется выделять по 591 миллиону рублей.

Ранее региональный минтранс опубликовал перечень дорог Рязанской области, которые планируется отремонтировать в 2022 году. Туда вошли участки протяженностью 187 километров. С поступление дополнительного финансирования список, по всей видимости, будет расширен.