Жители рязанской деревушки Рябиновки просят помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова

Жители рязанской деревушки Рябиновка просят помощи у главы Чечни Рамазана Кадырова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители рязанской деревушки Рябиновки, расположенной в Клепиковском районе, обратились за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Населенный пункт, который стоит на региональной трассе областного значения, живет без газа. Люди вынуждены отапливать дома дровами, сообщает «ВидСбоку».

Сами местные называют свое обращение «жестом отчаяния», так как никто из рязанских властей им помочь не может.

«Мы прошли все инстанции, везде получили отказ или ответы, в которых не было никакой конкретной информации о том, когда проведут газ», – цитирует портал автора обращения.

В управлении делами главы Чеченской Республики получили обращение из рязанской деревни, но перенаправили его в аппарат правительства Рязанской области. В итоге по-прежнему неизвестно, когда конкретно в Рябиновке появится газ.

Деревня Рябиновка входит в состав Криушинского сельского поселения. До 1966 года она называлась Кобылинка. По состоянию на 2010 год в деревне официально проживали 12 человек.

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