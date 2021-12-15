Новогодний фейерверк в Рязани запустят с пяти площадок.

В Новогоднюю ночь в Рязани праздничный фейерверк запустят с пяти площадок. Основной залп в 01:00 планируется дать с бывшей территории Управления рязанского троллейбуса на улице Дзержинского.

Также площадками для салюта станут парк им. Гагарина в Приокском, территории перед Дворцом бракосочетаний на Московском шоссе и возле КДЦ «Октябрь» в Дашково-Песочне, а также Вишневый сад (тоже в Песочне). Такую информацию озвучила на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы начальник городского управления культуры Евгения Власова.