В Рязани от коронавируса умер парень, которому было всего 24 года

В среду, 15 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 21 человека. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет об 11 мужчинах (24 года, 43 года, 66 лет, 66 лет, 68 лет, 68 лет, 69 лет, 73 года, 75 лет, 75 лет, 81 год) и 10 женщинах (57 лет, 60 лет, 61 год, 63 года, 64 года, 67 лет, 82 года, 84 года, 85 лет, 96 лет).

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2262 человека.