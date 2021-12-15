Чтобы найти деньги на дозу, рязанец продал золото новой знакомой

Фото: УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали 28-летнего рязанца, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

К оперативникам поступили сведения, что освободившийся после восьмилетнего заключения парень пристрастился к употреблению запрещенных веществ. В места лишения свободы молодого человека отправили за сбыт поддельных денег, кражи и грабеж, а вышел из колонии он около года назад. При личном досмотре у него обнаружили самодельный контейнер с порошком, оказавшимся синтетическим наркотиком массой почти 1 грамм.

Расследуя это преступление, полицейские выяснили, что подозреваемый причастен еще и к мошенничеству. Его жертвой стала 27-летняя девушка.

«Увидев на улице девушку с большим количеством золотых цепочек на шее, он решил похитить украшения и познакомился с ней. Через несколько дней после знакомства злоумышленник убедил девушку отдать ему цепочки, якобы, чтобы получить под них деньги в долг, при этом он обещал украшения сразу же вернуть», - сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что, завладев золотом, ухажер скрылся, а цепочки продал случайным знакомым. Похищенное изъяли.