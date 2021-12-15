Суточная статистика по коронавирусу снижается в рязанском регионе

В Рязанской области уровень заболевания COVID-19 снижается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральный оперштаб опубликовал данные за истекшие сутки. По состоянию на утро 15 декабря в Рязанской области выявлено 210 заболевших коронавирусной инфекцией, 312 - выздоровело. В список летальных исходов включили еще 21 рязанца. Но это не означает, что они ушли в мир иной именно за истекшие сутки, это последние полученные в течение дня данные патологоанатомических исследований.

Тенденция на снижение числа коронавирусных больных в рязанских стационарах также сохраняется по всем параметрам. Мы сравнили всего за двое суток - 14-15 и 13-14 декабря:

- общее количество - 689 (770);

- в удовлетворительном состоянии - 74 (77);

- средней тяжести - 492 (533);

- в тяжелом состоянии - 123 (160), в т.ч. подключенных к ИВЛ - 30 (32).

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