Оглашение приговора по делу экс-мэра Карабасова перенесли на 20 декабря

15 декабря в Советском районном суде Рязани должны были вынести приговор по делу экс-главы администрации Сергея Карабасова, его заместителя Игоря Ковалева и подрядчика Михаила Пузанова. Однако, заседание так и не состоялось.

— Сегодня у нас оглашение не состоится, так как решение не составлено, поэтому оглашение будет в понедельник, 20 декабря, в 11 часов, — сообщила секретарь судебного заседания.

Сам Сергей Карабасов такой поворот оставил без комментариев.

После выступления журналистки Ирины Чепелевой перед президентом Владимиром Путиным на медиафоруме ОНФ и проверок местных силовиков расследованием решили заняться сотрудники управления по особо важным делам СК России. По их версии, в 2018 году Ковалев по поручению Карабасова подписал акт приемки работ, которые даже не начинались, а подрядчик якобы незаконно получил все 4,9 млн рублей.

Карабасов, которому отводят роль организатора, заявил о своей невиновности и назвал версию органов следствия «не более чем выдумкой»:

- Заявление на причинение ущерба основано на незаконных экспертизах. Фактически площадка установлена, тем не менее, нас обвиняют в преступлении, в котором никто изначально не хотел разобраться объективно, — сказал бывший чиновник.

Кстати, первоначально сообщалось, что элементы игрового комплекса действительно появились, но в других общественных пространствах. Поэтому Игорь Ковалев солидарен с коллегой:

- Контракт заключался в строгом соответствии с федеральным законодательством, программное мероприятие было выполнено в полном объёме, что подтверждается материалами уголовного дела. Все денежные средства были использованы целевым образом, - сказал Ковалев.

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