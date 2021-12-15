Отделение КПРФ: Повышение стоимости проезда недопустимо

В декабре на рассмотрение Рязанской городской Думы планируется вынести вопрос увеличения стоимости проезда в общественном транспорте до 25 рублей. Соответственно, повысится цена и на проездные. И это при том, что сейчас проездной билет на месяц на два вида транспорта уже стоит 1600 рублей.

Позиция рязанского отделения партии КПРФ однозначная − повышение стоимости проезда на текущий момент недопустимо. Причин множество.

К примеру, из-за пандемии резко упали доходы населения. От введения QR-кодов страдает бизнес, в первую очередь малый. Многие предприниматели на грани разорения. Увеличивается и безработица. При этом цены на продукты питания и товары первой необходимости постоянно растут, как и услуги ЖКХ тариф на отопление вообще один из самых высоких в ЦФО, как и на вывоз мусора и капремонт.

- О каком росте стоимости проезда может идти речь в сложившихся условиях? - возмущается депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров. - Да и за что платить больше? Регион уже много лет не закупает новую технику, лишь исправно получает списанные автобусы из столицы. Маршрутки в часы пик переполнены, а муниципальный транспорт не может конкурировать с частниками. Напомню об интересном факте. В разгар весны 2021 года губернатор Николай Любимов заявил, что неправильно повышать цены на проезд в Рязани: «Не нужно пытаться внедрять проекты за счёт жителей. Вы сперва научитесь работать с тем, что есть. Смотрите экономику транспортных предприятий, ищите внутренние резервы. Повышать цены на проезд − мало того, что самый лёгкий путь, он ещё и неправильный! Прошу Евгения Анатольевича Беленецкого обратить на это внимание».

Губернатор вроде как за жителей и не позволяет повысить тарифы на проезд в наше непростое время, но что же получается? Заместитель губернатора не обратил внимания на просьбу главы региона? Или для рязанских депутатов Николай Любимов с его заместителями не авторитет?

Хотелось бы, чтобы губернатор уточнил, не изменилось ли его мнение, озвученное перед майскими праздниками. В противном случае с такими предновогодними подарками даже продукты для оливье купить будет не на что – говорит Денис Сидоров.

Реклама.