На улице Бирюзова в ДТП с маршруткой пострадали двое взрослых и ребенок

На улице Бирюзова в Рязани в ДТП с маршруткой пострадали двое взрослых и ребенок

На улице Бирюзова в Рязани в ДТП с маршруткой пострадали двое взрослых и ребенок, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Авария случилась 14 декабря примерно в 16:55 недалеко от дома №22 корпус 2.

По предварительной информации, 47-летний водитель ВАЗ десятой модели не посмотрел по сторонам и выехал с второстепенной дороги на проезжую часть, где получил удар в бок от микроавтобуса Citroen Jumper, под управлением 29-летнего молодого человека.

В результате аварии водитель «Жигулей» и два его пассажира, среди которых 11-летний ребенок, получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.