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Происшествия15 декабря 2021 7:58

Замглавы и юрисконсульт администрации Сапожковского района отпущены

Нашествие силовиков в райцентре случилось 13 декабря
Источник:kp.ru
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Отпущены задержанные ранее сотрудники администрации Сапожковского района – заместитель главы, начальник отдела благоустройства Николай Касперович и юрисконсульт Юрий Ерохин. Первого днем 14 декабря видели в Сапожке, второй тогда же отправился в Рязань, сообщает «Новая» со ссылкой на собственный источник.

Задержание проводили 13 декабря «оперативники в масках», по какому поводу – пока загадка. В райцентре в тот день наблюдалось множество ведомственных машин.

По информации наших коллег, Касперович претендовал на кресло главы администрации после смерти Виктора Боярченкова, но и.о. был назначен Александр Курлаев. Ранее Касперович с Ерохиным работали в ныне ликвидированном ООО «УК САПОЖОК», имевшем серьезные госзаказы.