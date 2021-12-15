Замглавы и юрисконсульт администрации Сапожковского района отпущены

Отпущены задержанные ранее сотрудники администрации Сапожковского района – заместитель главы, начальник отдела благоустройства Николай Касперович и юрисконсульт Юрий Ерохин. Первого днем 14 декабря видели в Сапожке, второй тогда же отправился в Рязань, сообщает «Новая» со ссылкой на собственный источник.

Задержание проводили 13 декабря «оперативники в масках», по какому поводу – пока загадка. В райцентре в тот день наблюдалось множество ведомственных машин.

По информации наших коллег, Касперович претендовал на кресло главы администрации после смерти Виктора Боярченкова, но и.о. был назначен Александр Курлаев. Ранее Касперович с Ерохиным работали в ныне ликвидированном ООО «УК САПОЖОК», имевшем серьезные госзаказы.