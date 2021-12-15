Рязанская компания «Мармакс» признана «Надежным застройщиком России» в 2021 году.

Девелоперская компания «Мармакс» получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2021». Эта престижная награда ежегодно присуждается тем российским застройщикам, которые безукоризненно соблюдают законные права и интересы приобретателей жилой недвижимости.

Компании проходят строгий отбор. Главный критерий - отсутствие претензий со стороны дольщиков и контролирующих государственных органов. Фонд развития механизмов гражданского контроля проводит многоступенчатые проверки на строящихся объектах, запрашивает информацию в органах власти, выступает «тайным покупателем» в офисах продаж, изучает проектную документацию и кадастровый паспорт земельного участка. Для создания максимально объективной картины проверки проводятся без предварительного согласования.

«Пространство, в котором мы живем, все что мы видим слышим осязаем каждый день, влияет на настроение, производительность, и даже на продолжительность жизни. Среда формирует сознание, этот принцип мы закладываем, проектируя наши жилые комплексы и формируя комфортные внутренние и внешние пространства.

Мы комплексно подходим к разработке жилых комплексов комбинируя лучшие идеи. У каждой локации и проекта найдутся слабые стороны, благодаря комплексному подходу, мы слабые стороны делаем сильным.

Мы вписываем Проекты в город, меняя облик Рязани, создавая новые, комфортные пространства, эмоционально и визуально комфортную среду. Компания учитывает реальные потребности людей. Полученная награда подтверждает, что мы на верном пути», - отметили в пресс-службе компании.

НАША СПРАВКА

Девелоперская компания «Мармакс» строит дома бизнес- и премиум-класса. Занимает 3-е место в России по потребительским качествам в рейтинге Единого ресурса застройщиков. Финалист нескольких номинаций федеральной премии URBAN AWARDS-2021.

Компания уделяет особое внимание архитектуре и инфраструктуре в своих проектах. Привлекает европейское архитектурное бюро с мировым именем, лучшие студиями ландшафтного проектирования и дизайна. «Мармакс» первыми в Рязани спроектировали и запустили коворкинги, фитнес-клубы, детские игровые комнаты в жилых комплексах для жителей. Также компания создает уникальные концепции благоустройства дворов и придомовой территории.

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