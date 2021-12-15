Два человека погибли на пожаре в Касимовском районе

Два человека погибли на пожаре в деревне Давыдово Касимовского района. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Два человека погибли на пожаре в деревне Давыдово Касимовского района. Днем 14 декабря там горел жилой дом на две семьи.

Информация о возгорании поступила в 10:24, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области. На место выезжали три пожарных экипажа в составе восьми человек. Огонь в итоге распространился по всей площади здания.

По данным издательства «Пресса», погибли проживавший в одной из половин дома молодой человек и его приятель – тоже местный житель. Известно, что хозяин злоупотреблял спиртным.

В другой половине жила женщина-инвалид, которую успели вывести на улицу соседи. Пока ее поместили в больницу, а позже планируют перевести в отделение временного проживания Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения.